Риелторы заявили о снижении цен на новостройки премиум-класса в Москве на 14% за год

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Стоимость жилья в премиум-сегменте в Москве за последний год сократилась в среднем на 14%. Об этом газете «Известия» заявили аналитики «Метриум».

«Средняя стоимость квартир и апартаментов снизилась с 51,4 млн до 44,4 млн рублей ― на 14%. Причина тренда заключается в уменьшении площади и цены квадратного метра — они становятся все ближе к показателям новостроек сегмента «бизнес», — отметили эксперты.

По словам аналитиков, изменение цен в этом сегменте рынка не совпадает с динамикой цен в других. Например, средняя стоимость квартиры и апартамента эконом- и комфорт-класса выросла за 12 месяцев на 4%, в бизнес-классе — на 6%, а в Новой Москве — на 15%.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка указала, что границы между классами в новостройках постепенно начинают исчезать. То есть архитектурный облик зданий меняется, когда в одном и том же районе появляется жилье как бизнес-сегмента, так и премиальные комплексы. Все это впоследствии может привести к пересмотру стандартов жилья.

Ранее во вторник «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка, писал, что за год объем предложения квартир и апартаментов вырос в границах старой Москвы на 30–50%.

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