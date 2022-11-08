Лесопромышленники из регионов попросили правительство о новых мерах поддержки

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Российские лесопромышленники попросили правительство об очередных мерах поддержки, часть из которых уже стали традиционными. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на обращения губернаторов ряда областей, которые скоро будут направлены премьер-министру РФ Михаилу Мишутину.

Чиновники указывают на трудности предприятий лесоперерабатывающего комплекса (ЛПК) Северо-Запада после потери крупных рынков Евросоюза (ЕС), разрыва контрактов на поставку оборудования и снижения цен. Поэтому необходимо ввести отсрочку обязательств по инвестпроектам, компенсировать транспортные расходы и улучшить условия экспорта.

В самих предприятиях ЛПК указали, что компании в европейской части России пострадали сильнее всего. Однако в «Рослесинфорге» сообщили, что лесной комплекс России находится хоть и не в простой ситуации, но не в критическом состоянии. При этом снижение производства не такое сильное, как это было во время пандемии коронавируса. Кроме того, по предварительным расчетам, в первой половине 2023 года ситуация в ЛПК должна стабилизироваться.

Аналитики посчитали, что производство пиломатериалов в период с января по сентябрь 2022 года снизилось на 7,5%, до 22,5 млн кубометров. При этом по итогам года оно может сократиться до рекордных 10-15%. Поэтому определенную помощь отрасли могут оказать уменьшение сроков согласования заявок на перевозку и установка квот для производителей Северо-Запада на компенсацию транспортных расходов.

В начале февраля участники рынка отметили, что в лесоперерабатывающей отрасли России может случиться серьезный сбой. Лесопромышленники считают, что это произойдет в марте, если власти срочно не настроят электронный документооборот. Сейчас система работает некорректно, бизнес терпит убытки и платит штрафы. Предприниматели пожаловались в Генпрокуратуру и попросили проверить деятельность Рослесхоза, отвечающего за электронную систему документооборота.

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