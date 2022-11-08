Аналитик Осадчий посоветовал россиянам не открывать долгосрочные банковские вклады

Россиянам не следует спешить открывать вклады на большие сроки, лучше выбирать банковские депозиты на три или шесть месяцев. Это связано с тем, что в ближайшие месяцы доходность вкладов может вырасти из-за ситуации на долговом рынке. Об этом «Газете.Ru» рассказал начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий.

«До конца года ставки по вкладам в рублях могут вырасти, по меньшей мере, еще на один процентный пункт, а максимальные ставки к концу декабря перевалят за 10% годовых. С учетом разворота на рынке вкладов – возобновления тенденции роста ставок – не стоит спешить открывать вклады на большие сроки. Лучше выбирать вклады сроком до полугода, а еще лучше – до трех месяцев», — сообщил Осадчий.

По его словам, такой прогноз связан с оживлением рынка долговых ценных бумаг в августе и сентябре. 7 ноября Центробанк опубликовал статистику, которая свидетельствует, что на российском долговом рынке после обвала, вызванного санкциями, вновь активизировался выпуск облигаций. За сентябрь объем выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг вырос по номинальной стоимости на 241 млрд рублей, за август – на 360 млрд рублей. В феврале – июле российский долговой рынок сократился суммарно на 1 трлн рублей.

Кроме того, Минфин в октябре активизировался на рынке госдолга, на безлимитных аукционах 26 октября он разместил ОФЗ трех серий на сумму 177,6 млрд рублей.

Такая тенденция, по словам аналитика, обычно приводит к росту инфляционного давления, что влечет за собой повышение ставок.

«На 31 октября уровень инфляции, согласно данным ЦБ, составлял 12,69%, что выше текущей ключевой ставки в 7,5%. Столь существенная разница, а также рост инфляционного давления могут привести к тому, что уже на ближайших заседаниях регулятор вынужден будет повысить ключевую ставку», — поделился прогнозом Осадчий.