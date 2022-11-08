Аналитики заявили о возможном дефиците рабочих и инженеров в России в 2023 году

РБК: аналитики предсказали дефицит рабочих и инженеров в России в 2023 году

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Эксперты спрогнозировали для рынка труда в России на 2023 год несколько основных трендов: компании будут экономить на персонале, спрос на синих воротничков поднимется, а госструктуры будут основными работодателями. Об этом пишет РБК, ссылаясь на экспертов рынка.

Экономическая ситуация, сложившаяся в России на фоне спецоперации на Украине и западных санкций, может сформировать новые тенденции на отечественном рынке труда. Опрошенные эксперты указали на то, что в 2023 году работодатели будут сокращать фонд оплаты труда за счет увольнения малопроизводительных сотрудников и перевода персонала на другие формы отношений, включая аренду, фриланс и самозанятость. При этом вырастет конкуренция за наем рабочих и инженеров, где будет наблюдаться дефицит кадров.

Некоторые специалисты отметили, что работодателям в следующем году придется оптимизировать расходы на персонал. Это, в свою очередь, спровоцирует рост самозанятости. Кроме того, завершить отношения с такими работниками будет проще, а налоговые взносы делать за них не надо. При этом в 2023 году вырастет дефицит кадров среди рабочих и технических специальностей. Речь идет о том, что из-за санкций и необходимости импортозамещения будут нужны рабочие, инженеры и токари в разных отраслях промышленности.

По словам аналитиков, если неопределенность в экономике будет сохраняться в ближайшие пару лет, то госкомпании станут основными работодателями на рынке труда в России, которые смогут гарантировать рабочие места. Но при этом число свободных мест в этом сегменте будет ограничено возможностями бюджета.

18 октября РБК, ссылаясь на данные опроса лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики (ИЭП) им. Гайдара писал, что оценка достаточности персонала предприятиями упала до минимума с 1996 года в октябре 2022 года, до минус 28 процентных пунктов.

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