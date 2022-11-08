Власти могут обязать застройщиков использовать только отечественное оборудование

Правительство может обязать застройщиков использовать при работах лишь отечественное оборудование в качестве меры стимулирования спроса на российскую электронику. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на протокол совещания, прошедшего у министра экономики Максима Решетникова с участием представителей Минпромторга и Минстроя.

В документе отметили, что застройщиков могут обязать использовать при проектировании промышленных и жилых зданий «исключительно отечественное профильное оборудование». При этом один из источников издания указал, что речь идет устройствах интернета вещей (IoT, например, датчики пожарной сигнализации, домофоны).

Эксперты рынка сошлись во мнении, что в России есть свои производители оборудования, однако заградительные меры ни к чему хорошему не приведут. При этом на рынке достаточно простого IoT-оборудования, разработанного российскими компаниями. Но этого недостаточно, что удовлетворить все потребности отрасли. А для того, чтобы ситуация изменилась необходимо вкладываться в подготовку квалифицированных кадров и создание новых производств.

Собеседники издания в IoT-индустрии добавили, что проектирование оборудования на российских компонентах лишь приведет к удорожанию производства и росту конечной стоимости. Кроме того, создание барьеров приведет к монополизации отдельных участников рынка, так как большинство все равно используют зарубежные компоненты.

В начале сентября «Интерфакс» сообщал, что ученые Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) ведут разработку технологии, способной удвоить возможности подключения систем интернета вещей (loT) к одной базовой станции.