«Известия»: объем валютных кредитов россиян уменьшился до минимума

За период с февраля по сентябрь 2022 года объем кредитов и займов россиян в зарубежной валюте составил 52 млрд руб., что стало минимальным значением с 2015 года — начала ведения этой статистики. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Банка России.

По информации издания, общий объем задолженности граждан в рублях и в валюте за тот же отрезок времени даже увеличился на 3% и на 1 октября достиг 27,8 трлн руб.

Как объяснил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман, ранее валютные кредиты привлекали заемщиков более низкими процентными ставками по сравнению с рублевыми, однако на фоне рисков ослабления курса рубля это преимущество полностью теряется. Он указал, что геополитическая и экономическая обстановка, усиление напряженности, санкционное давление и малопредсказуемые перспективы резко повысили риски на валютном рынке в последние месяцы. Кроме того, наблюдается политика по девалютизации экономики — введены ограничения на использование валют, их покупку, переводы, снятие, вывоз, конвертацию, а также содержание на счетах, продолжил эксперт.

По его словам, для россиян становятся «токсичными» валютные долги. Граждане переходят на рублевые кредиты. Такая тенденция, по мнению экономиста, скорее всего, продлится.

Ранее стало известно, что банк «Хоум кредит» приостановил переводы в иностранной валюте.