Вице-премьер Спыну: Молдавия может подать в суд на «Газпром» из-за нарушений контракта

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что власти страны могут подать в суд на российскую компанию «Газпром» из-за нарушений контракта с ее стороны и сокращения объемов поставок газа. Об этом он сообщил в эфире телеканала Pro TV, передает РИА Новости.

Как рассказал Спыну, в настоящее время молдавские юристы анализируют возможность применения санкций против «Газпрома» за несоблюдение контракта в вопросе поставок объема газа.

«Когда станет ясно, мы решим, какие действия предпринять и в каком направлении двигаться», — сказал вице-премьер.

По словам министра, российская компания никак не объяснила сокращение объемов поставок в Молдавию, при этом Кишинев всегда их оплачивает.

Он также добавил, что между «Молдовагазом» и «Газпромом» есть диалог, но только на техническом уровне, и он не смог связаться с российский компаний, несмотря на подачу запросов на диалог с ее руководством.

В октябре Андрей Спыну заявлял, что власти Молдавии не смогли получить данные от «Газпрома» по поводу объемов поставок топлива в ноябре.