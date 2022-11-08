Число покупок канцтоваров и товаров для офиса в октябре увеличилось на 11%

По итогам октября в России вырос спрос на канцелярские товары и офисные принадлежности. Число таких покупок во втором месяце осени выросло на 11% по сравнению с октябрем прошлого года, свидетельствуют результаты совместного исследования сервисов «Чек Индекс» и ЮKassa, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

«В октябре 2022 года количество покупок канцтоваров и товаров для офиса увеличилось на 11% относительно октября 2021-го, во втором квартале — на 20%, а в третьем почти не изменилось. Чаще всего покупали ноутбуки, ручки, карандаши и органайзеры», — говорится в исследовании.

Продажи карандашей в октябре выросли на 25%, шариковых ручек — на 18%, органайзеров — на 12%, а ноутбуков — на 9%. Средние чеки покупок по этим категориям офисных товаров составили 38 рублей, 62 рубля, 378 рублей и 58671 рублей соответственно. В то же время спрос на другие канцтовары в октябре упал.

«Офисную бумагу покупали на 15% реже, при этом средний чек вырос на 3% и составил 484 рубля. Набор фломастеров в среднем подешевел на 43%, до 136 рублей, покупок стало на 2% меньше. Скрепки покупали на 2% реже, при этом средний чек вырос на 30%, до 70 рублей. Количество покупок степлеров снизилось на 14%, средний чек вырос на 7%, до 499 рублей», — подсчитали аналитики.