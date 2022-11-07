Зеленский объяснил изъятие компаний в госсобственность

Зеленский заявил, что изъятие компаний в госсобственность нужно для поддержки армии

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Office of the President of Ukraine/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что решение о принудительном изъятии в госсобственность активов ряда стратегических компаний было необходимо для поддержки армии.

По его словам, на заседании ставки верховного главнокомандующего было решено перевести в госсобственность активы стратегически важных предприятий: «Мотор Сич», «Запорожтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта», «Укртатнафта».

«Такие шаги необходимы для нашего государства в условиях войны, предпринимаются согласно действующим законам и помогут обеспечить насущные потребности нашего сектора обороны», — пояснил глава государства.

Ранее о планах украинских властей национализировать ряд предприятий сообщили СМИ.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы получили статус военного имущества и были переданы министерству обороны страны.

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о переводе национализированных компаний на военные рельсы.

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