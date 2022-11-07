Цена нефти марки Brent впервые с конца августа поднялась выше $99 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2023 года на лондонской бирже ICE впервые с 30 августа превысила $99 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По данным агентства, по состоянию на 18:33 мск, стоимость нефти марки Brent повысилась на 0,53% до $99,09 за баррель. Позднее (к 18:50 мск) цена замедлила рост до 0,19% и находилась на отметке в $98,76 за баррель.

При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре вырос на 0,36% — до $92,97 за баррель.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются на фоне сообщений о перспективе снятия коронавирусных ограничений в Китае. Утром цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,02%, до $97,56 за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,28%, до $91,44.

По данным газеты The Financial Times, американские производители нефти заработали более $200 млрд прибыли с начала спецоперации на Украине. Согласно аналитическому отчету американского агентства S&P Global Commodity Insights, совокупная чистая прибыль нефтегазовых компаний, работающих в США, составила $200,24 млрд за второй и третий кварталы года.