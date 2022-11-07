«Детский мир» может уйти с биржи из-за преобразования в частную компанию

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

«Детский мир» может уйти с биржи, продав свои акции, из-за преобразования в частную компанию (из ПАО в ООО). Об этом сообщается на сайте организации.

Вопрос о реорганизации «Детского мира» в частную компанию рассмотрит совет директоров ретейлера детских товаров. Процедура трансформации компании в частный бизнес предполагает продажу акций ПАО для акционеров, не перешедших в ООО, отметили в публикации.

В компании добавили, что в дальнейшем может произойти ликвидация юридического лица ПАО «Детский мир». При этом реорганизация происходит из-за того, что в российском законодательстве идут постоянные изменения, которые могут ограничить доступ ПАО к фондовому рынку.

По данным «Детского мира», из-за критического взгляда на фондовый рынок России со стороны регуляторов с Запада, некоторые инвесторы испытывают проблемы с голосованием на собраниях акционеров. В свою очередь, такие проблемы могут блокировать важные решения для компании. Кроме того, зарубежные инвесторы составляют значительную долю в уставном капитале.

В середине марта «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в отрасли, писал, что энергокомпания «Интер РАО» разрабатывает возможность ухода с Мосбиржи и соответствующего выкупа free float (находящихся в свободном обращении акций) — более 34% капитала.

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