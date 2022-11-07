Энергохолдинг ДТЭК сообщил об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве

Экстренные отключения электроэнергии начались 7 ноября в Киеве, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.

«Из-за роста потребления [электричества] в Киеве сегодня, 7 ноября, НЭК «Укрэнерго» отдало распоряжение провести экстренные отключения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на время аварийных отключений электроэнергии не действуют графики плановых стабилизационных отключений.

Ранее компания «Укрэнерго» заявила о проведении плановых отключений электричества в Киеве и семи областях Украины, не исключая при этом экстренные аварийные отключения.

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что около 40% энергетической инфраструктуры Украины получили серьезные повреждения.

Российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ снижают военный потенциал Украины, поражая ее критическую инфраструктуру.