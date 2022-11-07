Bloomberg: содержание конфискованных яхт в США и Италии потребует $50 млн в год

Bloomberg: содержание конфискованных яхт обойдется США и Италии в $50 млн в год

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Sebastian Geisler/Global Look Press

На содержание конфискованной США яхты Amadea, которая якобы принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову, придется потратить около $10 млн в год, а власти Италии должны будут заплатить за содержание задержанных ими судов 40 миллионов. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что Amadea, которая стоит около $325 млн, находится в порту Сан-Диего с июня.

«Суперъяхта требует большого ухода <...> и все это сейчас на попечении американских налогоплательщиков», — сказано в сообщении. По данным агентства, годовая стоимость содержания Amadea в порту составляет около $10 млн».

Также в Италии яхта за €650 млн Sсheherazade, которую связали с попавшими под санкции гражданами РФ, нуждается в годовом содержании на сумму в примерно $40 млн.

Ранее сообщалось, что российский предприниматель Сергей Науменко собирается оспорить в Высоком суде Лондона задержание его суперъяхты.

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