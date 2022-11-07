Россия продолжает поставлять газ через Украину в Европу в прежнем объеме

Поставки газа из России в Европу транзитом через Украину 7 ноября находятся в том же объеме — 42,4 млн кубометров. Об этом свидетельствуют данные на сайте «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).

Поставки газа Россией через Украину в Европу проводятся через газораспределительную станцию «Суджа». Данная ветка стала единственным маршрутом, через который российское топливо может отправляться в европейский регион после повреждений на «Северном потоке».

6 ноября ТАСС, ссылаясь на слова помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу, сообщили, что сложившаяся на мировом топливном рынке конъюнктура является благоприятной для наращивания поставок газа из Туркмении в страны Евросоюза.

До этого «Интерфакс» сообщал, что Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша начали тратить запасы газа из подземных хранилищ, что говорит о старте зимнего отопительного сезона в Евросоюзе. При этом извлечение газовых запасов произошло с двухнедельным опозданием в связи с сезонным понижением температуры.