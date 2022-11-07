В «Этажах» заявили, что проблемная кредитная история может стать причиной отказа в выдаче ипотеки

Проблема с кредитной историей становится причиной отказа в выдаче ипотеки в России почти в половине случаев. Об этом газете «Известия» заявили эксперты федеральной компании «Этажи».

В публикации отметили, что 47% отказов банков от выдачи ипотеки связано с проблемной кредитной историей потенциального заемщика, еще 18% — с кредитной историей и отсутствием подтверждения, указанного в заявке с места работы.

Эксперты посчитали, что около 11% от всех отказов приходится на совокупность двух факторов. Речь идет о плохой кредитной истории и собственном бизнесе. Кроме того, 10% отказов происходит из-за того, что потенциальный заемщик не может подтвердить место работы или уровень дохода, имея при этом иностранное гражданство. Еще 8% отказов происходит из-за того, что заемщик имеет иностранное гражданство.

4 ноября во время заседания Совета Федерации заявил вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительству России необходимо найти механизмы для поддержки ипотеки для вторичного рынка жилья.

До этого газета «Известия», ссылаясь на заявление организации «Деловая Россия» писала, что отмена ипотеки с экстремально низкими ставками (до 0,01 процента годовых) может привести к тому, что доступность жилья резко снизится.