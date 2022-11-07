Турция нарастила поставки товаров в Россию до рекордных $1,15 млрд в сентябре

Турция превратилась в одного из ведущих торговых партнеров России

close
100%
Murad Sezer/Reuters

Турция постепенно становится одним из ведущих торговых партнеров России, так как поставки товаров в РФ в сентябре достигли рекордных $1,15 млрд. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Турецкого института статистики.

В публикации отметили, что объем поставок турецких товаров в Россию в сентябре в размере $1,15 млрд оказался в 2,3 раза больше, чем в аналогичный период 2021 года, когда объем поставок был на уровне $504 млн. Тогда Турция занимала среди поставщиков товаров в Россию 11-е место.

По данным РБК, рост поставок в сентябре позволит Турции занять тот же уровень, что и Германия. При этом в период с мая по август немецкий экспорт в Россию составлял в среднем около $1,2 млрд в месяц, а в сентябре — $1,14 млрд.

В статье добавили, что если Турция сможет обогнать по объемам поставок Германию, то страна займет третье место после Китая и Белоруссии. При этом поставки из Китая в сентябре были на уровне $8 млрд, а из Белоруссии – чуть более $2 млрд.

В начале сентября директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин допустил, что к концу 2022 года товарооборот России и Турции может достичь $80 млрд. Он отметил существенный рост товарооборота между странами в этом году. На текущий момент, по словам Егармина, он уже составляет около $50 млрд за первое полугодие.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть