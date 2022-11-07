Экономист спрогнозировал динамику цен на бензин в России

Экономист Зубец допустил подорожание бензина в России только в пределах инфляции

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Алексей Зубец в интервью радио Sputnik заверил, что ситуация с топливом в России стабильная, серьезных колебаний цен на рынке не ожидается.

Экономист предположил, что бензин может дорожать только в рамках инфляции.

«По прогнозам ЦБ, в следующем году у нас инфляция составит до 5–7%, 7,5% — верхний вариант прогноза. Соответственно, бензин будет находиться в пределах этих колебаний», — сказал Зубец.

Он также отметил, что не будет проблем со снабжением топливом республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Новые территории — это максимум шесть с половиной миллионов человек. Это как очень большой город, вроде Санкт-Петербурга <…> Недостатка топлива не будет», — подчеркнул экономист.

Кроме того, по его словам, введение западными странами эмбарго на поставки российской нефти может привести к росту предложения внутри страны.

Ранее журнал The Economist написал, что если Россия всерьез возьмется за энергетическое противостояние, то у Европы просто нет шансов победить в нем.

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