Россияне раскрыли, сколько им нужно денег для счастья

В среднем россиянину для счастья нужно 205 тыс. руб. в месяц— на 8% больше, чем полгода назад. Мужчины оказались требовательнее женщин (226 тыс. против 182 тыс.). Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Кроме того, аналитики зафиксировали, что чем старше респондент, тем выше его финансовые запросы. В частности, если молодежи достаточно для счастья 150 тыс. руб., а россиянам старше 45 лет хотелось бы иметь 222 тыс. руб.

Москвичи хотели бы иметь больше всего денег для счастья (250 тыс. руб.). Затем в списке ростовчане (205 тыс. руб.). На третьем месте жители Красноярска, Тюмени и Екатеринбурга (200 тыс. руб.).

Менее требовательными в финансовых вопросах стали жители Новокузнецка (меньше на 10 тыс. руб.). В Кемерово и Ижевске (на 5 тыс. тысяч руб.). В остальных городах запросы только выросли, больше всего – в Новосибирске (на 10%).

В конце октября сервис «Работа.ру» провел опрос и выяснил, что россияне в среднем хотят зарабатывать 163 тыс. руб. в месяц.