Аналитик Кравченко допустил умеренный рост индекса Мосбиржи к концу года

Индекс Московской биржи может продемонстрировать умеренный рост к концу года при определенном стечении обстоятельств. Среди главных факторов — отсутствие усиления геополитических рисков, стабильные экспортные цены на энергоносители и другие, приводит слова руководителя отдела управления акциями УК «Первая» Антона Кравченко «Коммерсантъ».

«В отсутствие роста геополитических рисков, при стабильных ценах на энергоносители и при поддержке реинвестирования дивидендов нефтегазовых компаний индекс Московской биржи может продемонстрировать умеренный рост», — заявил Кравченко.

По его словам, в настоящее время в условиях повышенной инфляции в наиболее выигрышном положении на российском рынке ценных бумаг оказались акции компаний потребительского сектора и электроэнергетики. В многом это произошло из-за роста среднего чека покупок граждан и неоднократной индексации отдельных видов жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Все это будет также влиять на возможность роста индекса Мосбиржи в четвертом квартале 2022 года.

1 ноября агентство «Прайм» со ссылкой на заявление Мосбиржи сообщило о решении торговой площадки не выплачивать акционерам дивиденды за 2021 год. При соблюдении норм достаточности капитала инвесторы получают в виде дивидендов не менее 60% чистой прибыли по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности).