Глава НСФР Емелин заявил о риске спада ликвидности банков при внедрении цифрового рубля

Переток средств с банковских счетов в цифровые рубли может привести к структурному дефициту ликвидности банковского сектора, о чем неоднократно предупреждали Центробанка (ЦБ) представители финансового сообщества. Однако валютный регулятор, похоже, не собирается прислушиваться к данным опасениям, приводит слова главы Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина газета «Известия».

«Поскольку цифровые деньги будут храниться на счетах в ЦБ, а не в кредитных организациях, банки не смогут направлять их на проведение активных операций. В частности, у финорганизаций сократится база, которую они могут направлять на кредитование», — заявил Емелин.

По его словам, при внедрение цифрового рубля российские банки будут вынужденно сокращать число выданных займов. Этот фактор может негативно отразиться на финансовом рынке страны.

«В результате (внедрения цифрового рубля — «Газета.Ru») вынужденно сократится число выданных займов и поднимутся ставки. А ЦБ придется развивать механизмы возврата ликвидности на рынок», — заключил он.

23 октября газета «Известия» сообщила о новых операциях с цифровым рублем, которые станут доступны на российском финансовом рынке. С помощью цифрового рубля граждане смогут заключать смарт-контракты на блокчейне, проводить расчеты по сделкам с цифровыми финансовыми активами без задержек и оплачивать товары офлайн, имея возможность восстановить средства при потере устройства.