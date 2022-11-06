Нацбанк Киргизии заявил, что число выданных банковских карт в стране за год выросло на 33%

Число банковских платежных карт, которыми пользуются жители Киргизии, за год увеличилось на 33,1%. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Национального банка республики.

«Общее число банковских платежных карт в обращении по состоянию на 1 октября 2022 года составило 4,660 млн карт и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 33,1%», — сказано в отчете регулятора.

По данным Нацбанка Киргизии, наибольшей популярностью в стране пользуются карты «Элкарт» (59,5%), в секторе международных систем — Visa (36,6%).

В начале ноября издание РБК со ссылкой на данные Нацбанка Казахстана (НБК) написало, что годовой прирост выпуска банковских карт Visa и Mastercard кредитными организациями в стране в сентябре составил 10% и стал максимальным за все месяцы, когда в России не работают эти международные платежные системы.

В первой половине октября сообщалось, что объем остатков по вкладам и текущим счетам россиян в банках Казахстана составил 678,2 млрд тенге или 88,1 млрд рублей. С 1 июля по 10 октября этот показатель вырос на более чем 40 млрд рублей.