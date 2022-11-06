Аналитики Bruegel и IIF оценили перспективы санкций против России

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Санкции западных стран не привели к такому снижению доходов российского бюджета, чтобы сократить продолжительность специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили эксперты европейского аналитического центра Bruegel Мария Демерцис и Бен Маквильямс и экономисты вашингтонского Института международных финансов (IIF) Элина Рыбакова и Бенджамин Хайлдженсток, написало издание РБК.

Кроме того, российский профицит платежного баланса из-за внушительной экспортной выручки по итогам 2022 года окажется близок к $240 млрд. Это вдвое больше предыдущего рекорда, который поставили в 2021 году.

Эксперты указывают, что защитная стратегия России заключается в консервативной политике макроэкономической и финансовой стабильности. Благодаря ей в стране не случился финансовый кризис, даже несмотря на заморозку $300 млрд валютных резервов Банка России.

При этом аналитики предупредили, что из-за широты ограничительных мер их эффект со временем нарастет и российская экономика может пострадать в средне- и долгосрочной перспективе. Помимо этого, Европа и США могут ввести новые санкции.

Во второй половине октября газета New York Post написала, что антироссийские санкции, введенные США и европейскими странами, должны были оказать отрицательное влияние на экономику России, но в итоге стали вредить Западу.

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