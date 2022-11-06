Экономист Бадалов: расторжение вкладов с «двойным дном» грозит комиссией в 100%

close
100%
Depositphotos

Доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов рассказал агентству «Прайм», какие риски содержит предложение вкладчикам депозитов по ставкам выше среднесрочных.

Эксперт рассказал, что, предлагая подобные вклады, кредитные организации обещают повышенную доходность за счет включения инвестиционной составляющей. Он подчеркнул, что досрочное расторжение таких предложений проходит с уплатой комиссии на сумму почти 100% от вложения или невозможны вовсе.

Экономист также рассказал, что по истечении срока инвестирования клиенты зачастую получают меньше ожидаемой суммы, потому что доход напрямую связан с результативностью инвестиций кредитной организации.

Бадалов посоветовал внимательно изучить условия вклада, особенно в случае предложений с доходом выше среднерыночного, чтобы не попасться на уловки недобросовестных банкиров.

Ранее экономист Николай Переславский рассказал, что зачастую в банках пользуются низкой финансовой грамотностью клиентов и подсовывают менее выгодные условия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть