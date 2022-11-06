Экономист Бадалов: расторжение вкладов с «двойным дном» грозит комиссией в 100%

Доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов рассказал агентству «Прайм», какие риски содержит предложение вкладчикам депозитов по ставкам выше среднесрочных.

Эксперт рассказал, что, предлагая подобные вклады, кредитные организации обещают повышенную доходность за счет включения инвестиционной составляющей. Он подчеркнул, что досрочное расторжение таких предложений проходит с уплатой комиссии на сумму почти 100% от вложения или невозможны вовсе.

Экономист также рассказал, что по истечении срока инвестирования клиенты зачастую получают меньше ожидаемой суммы, потому что доход напрямую связан с результативностью инвестиций кредитной организации.

Бадалов посоветовал внимательно изучить условия вклада, особенно в случае предложений с доходом выше среднерыночного, чтобы не попасться на уловки недобросовестных банкиров.

Ранее экономист Николай Переславский рассказал, что зачастую в банках пользуются низкой финансовой грамотностью клиентов и подсовывают менее выгодные условия.