«Известия»: стоимость комплектующих для ПК в РФ достигла минимума за последние 4 месяца

Цены на комплектующие для компьютеров в России стали минимальными за последние четыре месяца, пишет газета «Известия», связывая это с ростом ассортимента и конкуренцией.

В материале отмечается, что видеокарты подешевели на 37%. Авторы иллюстрируют снижение стоимости графических ускорителей с помощью новой флагманской серии видеокарт Nvidia GeForce RTX 4000. Сейчас топовая стоит 140 тысяч рублей, в апреле, на момент старта продаж ее предшественницу продавали за 300 тысяч рублей.

Эксперты полагают, что на стоимости сказалась стабилизация курсов валют. По их мнению, весной и летом ретейлеры закладывали в стоимость товаров риски возможной девальвации рубля.

Еще одним фактором, который повалял на цену видеокарты, эксперты назвали смену алгоритма майнинга криптовалюты Ethereum с модели Proof-of-Work (PoW) на модель Proof-of-Stake (POS). Из-за этого на вторичном рынке появились графические ускорители в среднем за 70–80 тысяч рублей.

Также отмечается снижение стоимости и других комплектующих для ПК.

В августе сообщалось, что с укреплением курса рубля цены на компьютеры и их комплектующие стабилизировались и вернулись к январскому уровню.