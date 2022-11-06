Юрист объяснил, чем опасны крупные вклады в банке

Юрист Гусятникова: клиенты с крупным вкладом в банке могут потерять соцвыплаты и субсидии

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова рассказала, что россияне, имеющие крупные банковские вклады, могут потерять соцвыплаты и субсидии. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, службы, назначая выплаты, учитывают доход и степень нуждаемости семьи. Пособия получают те семьи, доход которых на расчете на одного человека ниже прожиточного минимума. Гусятникова добавила, что имущество и банковские вклады также учитываются при признании семьи или гражданина неимущими.

Она подчеркнула, что размер вклада не должен превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты — одного прожиточного минимума. Если эти показатели оказались выше нормы, то соцслужбы могут потребовать вернуть выплаты, указала Гусятникова.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал на заседании правительства, что кабмин выделит 10,5 млрд рублей на социальные выплаты беженцам из Донбасса.

По словам премьера, уже определен порядок предоставления средств регионам.

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