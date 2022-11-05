Suomen Uutiset: усиление энергокризиса вызвало рост числа обанкротившихся компаний в Финляндии

Из-за высоких цен на электричество в Финляндии стало больше обанкротившихся и оказавшихся на грани разорения компаний. Об этом сообщает газета Suomen Uutiset.

Депутат Юсси Вихонен обратился с письменным запросом к парламенту Финляндии касательно дальнейшей судьбы фирм, обанкротившихся из-за коронавируса и энергетического кризиса. По его словам, особенно тяжелая ситуация в настоящее время возникла в туристической и ресторанной отраслях бизнеса.

«Фирмы сделали очень много, чтобы оставаться на плаву. Был просвет, но, когда они восстановились после коронавируса, ударил энергетический кризис. Теперь фирмы страдают из-за растущих счетов на электричество и сырье», — заявил Вихонен.

По его словам, в сложившихся кризисных условиях государству необходимо оказать поддержку малому и среднему бизнесу Финляндии. В противном случае, обанкротившихся компаний в стране может стать еще больше.

«В разгар кризиса государство должно поддерживать деятельность компаний и возможности предпринимателей. Особенно важно позаботиться о тех, кто пострадал от кризисов последних лет и вынужден сворачивать свою деятельность. Извещения о неоплаченных счетах могут усложнить будущее людей», — заключил он.

30 октября газета Suomenmaa сообщила о снижении индекса доверия к экономике Финляндии со стороны местных потребителей по итогам октября до -17,6. В сентябре планка была на уровне -18,3 и установила анти-рекорд за всю историю ведения статистики с 1995 года.