Аналитик Миронюк предрек рост скидки нефти Urals к Brent до $30 за баррель после эмбарго ЕС

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Global Look Press

После вступления в силу 5 декабря эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти, перевозимой морским путем, скидка на сорт Urals может добраться до отметки $30 за баррель. Такого дисконта ценник может достигнуть уже в первом квартале 2023 года, приводит слова аналитика «БКС Мир Инвестиций» Евгения Миронюка «Коммерсантъ FM».

«Текущие котировки в районе $95 за баррель Brent могут выглядеть достаточно низкими. При этом спред с Urals будет незначительно увеличиваться. В первом квартале 2023 года, возможно, он достигнет $30», — заявил Миронюк.

По его словам, от продаж нефти по заниженным ценам может пострадать российский бюджет. Его дефицит, вероятнее всего, будет сохраняться в обозримом будущем. При этом пик спада нефтяных денежных поступлений может прийтись на конец 2022 года.

«Самый острый период по снижению доходов от нефти может прийтись на конец 2022 года и первый квартал 2023-го. Будет и переориентация потоков нефти на азиатские рынки. Предстоит перенаправить около 0,5 млн баррелей в сутки», — заключил Миронюк.

4 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что перепродажа доставленной морем российской нефти не подпадет под действие потолка цен со стороны западных стран. Предельная стоимость сырья будет распространяться только на первую продажу покупателю на суше.

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