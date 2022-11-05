В РЭЦ заявили о росте востребованности российских товаров на китайском рынке в 2022 году

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Kim Kyung Hoon/Reuters

Российские товары стали более востребованными на рынке Китая в 2022 году. По итогам первых 11 месяцев поставки в азиатскую страну охватили почти 1,5 тыс. категорий несырьевого неэнергетического экспорта, приводит слова генерального директора Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероники Никишиной ТАСС.

«В 2022 году поставки из России в Китай формируют почти 1,5 тыс. позиций несырьевого неэнергетического экспорта, и это один из лучших показателей среди российских партнеров в дальнем зарубежье. В этом году востребованность российских товаров выросла особенно», — заявила Никишина.

По ее словам, популярность российских товаров на китайских маркетплейсах была особенно заметной в марте 2022 года. Объемы продаж тогда выросли в несколько раз.

«В марте китайские потребители выразили поддержку России, они активно покупали российские товары на китайских маркетплейсах. Объемы продаж увеличились в несколько раз, а в комментариях пользователи писали о своей готовности выкупить все имеющиеся товары, ждать доставки вне зависимости от сроков и вносить предоплату на заказы», — заключила она.

7 августа представители Главного таможенного управления КНР сообщили о росте товарооборота между Россией и Китаем за первые семь месяцев 2022 года на 29%. Объемы двусторонней торговли за это время составили $97,71 млрд.

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