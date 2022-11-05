Аналитик Юшков объяснил идею изменения предельных цен на нефть созданием круга покупателей

Страны G7 и Австралия будут готовы пересматривать потолок цен на российскую нефть, когда определится круг покупателей. Слова ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова приводит «Лента.ру».

«Когда очертится какой-то круг покупателей, которые хоть как-то соглашаются на неформальное участие в этих условиях, они обозначат цену», — заявил Юшков.

По его словам, в настоящее время западные страны пытаются создать видимость клуба участников этого потолка цен. Однако ни о какой коалиции пока речи не идет.

«Пока ни о какой коалиции речи не идет, потому что Австралия, страны G7, США и Евросоюз (ЕС) и так не импортируют российскую нефть. Договариваются те, кто и так не берет российскую нефть, вот в чем проблема для них», — заключил он.

4 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что новые сырьевые санкции против Москвы, подразумевающие ввод потолка цен на нефть, не будут распространяться на перепродажу топлива на суше после его доставки морем. На каждую партию российской нефти, перевозимой морем, будет распространяться ценовой потолок только при первой продаже покупателю на суше.