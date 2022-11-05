И.о. министра труда ДНР: средний размер пенсии в республике превышает 14 тыс. рублей

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Средний размер пенсии в Донецкой народной республике (ДНР) превышает 14 тыс. рублей. Об этом сообщила и.о. министра труда и соцполитики региона Лариса Толстыкина.

«Сегодня в территориальных органах Пенсионного фонда состоит на учете 743 тыс. пенсионеров. Средняя пенсионная выплата составляет 14 243 рубля», — сказала Толстыкина.

Во второй половине июня ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области написал, что более 90 тыс. пенсионеров и работников бюджетных учреждений получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей.

В конце апреля бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сказал, что украинские власти перестали выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в Херсонской области.

Во второй половине октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday заявил, что украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз (ЕС) перестанет финансировать Киев в рамках обещанных девяти миллиардов евро.

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