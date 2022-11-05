Эксперт предупредила о подорожании ряда товаров к Новому году

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова заявила в разговоре с агентством «Прайм», что до наступления Нового года можно ожидать роста цен на ряд товаров.

Он отметила, что с 1 декабря повышаются тарифы ЖКХ и это отразится на ценах почти всех товаров. Кроме того, по ее словам, в преддверии повышения ставок НДС, можно ожидать и постепенного роста цен на автомобили.

Долгова также упомянула, что еще один фактор, способствующий росту цен в декабре – проект Минпромторга по исключению технической возможности продажи табачной и пищевой продукции с истекшим сроком годности. Доцент не исключила, что продавцы заранее повысят цены на подобные товары, чтобы минимизировать потери от нереализованных остатков.

Эксперт подчеркнула, что на динамику цен также повиляют расходы на упаковку, логистику и снижение количества определенных товаров на рынке.

Она также добавила, что в преддверии Нового года стоит ожидать повышения цен на фрукты и овощи, особенно импортные.

Ранее экономист Ольга Лебединская заявила о возможном росте цен на картофель и капусту.