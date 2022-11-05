Эксперт предупредила о подорожании ряда товаров к Новому году

Доцент Долгова допустила, что цены на товары с ограниченным сроком годности вырастут

close
100%
Depositphotos

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова заявила в разговоре с агентством «Прайм», что до наступления Нового года можно ожидать роста цен на ряд товаров.

Он отметила, что с 1 декабря повышаются тарифы ЖКХ и это отразится на ценах почти всех товаров. Кроме того, по ее словам, в преддверии повышения ставок НДС, можно ожидать и постепенного роста цен на автомобили.

Долгова также упомянула, что еще один фактор, способствующий росту цен в декабре – проект Минпромторга по исключению технической возможности продажи табачной и пищевой продукции с истекшим сроком годности. Доцент не исключила, что продавцы заранее повысят цены на подобные товары, чтобы минимизировать потери от нереализованных остатков.

Эксперт подчеркнула, что на динамику цен также повиляют расходы на упаковку, логистику и снижение количества определенных товаров на рынке.

Она также добавила, что в преддверии Нового года стоит ожидать повышения цен на фрукты и овощи, особенно импортные.

Ранее экономист Ольга Лебединская заявила о возможном росте цен на картофель и капусту.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть