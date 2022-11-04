Число абонентов «Билайна» снизилось на 9,1% в третьем квартале

Абонентская база «ВымпелКома», работающего на российском рынке под брендом «Билайн», уменьшилась на 9,1%, до 46 млн клиентов по итогам третьего квартала 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление компании.

«По итогам третьего квартала 2022 года абонентская база «ВымпелКома» (работает под брендом «Билайн») уменьшилась на 9,1%, до 46 млн. Общая выручка компании достигла 70,6 млрд рублей, что на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года», — говорится в материале.

В «ВымпелКоме» объяснили уменьшение клиентской базы по итогам третьего квартала «улучшением качества базы». В то же время компания может потерять третье место по количеству пользователей в России. Однако говорить об этом пока преждевременно из-за отсутствия информации о точной базе основного конкурента «ВымпелКома» — Tele2.

«До сих пор «ВымпелКом» сохранял третье место в России по числу абонентов, но его активно догонял «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2). По итогам 2021 года у этого оператора было 47,5 млн абонентов, тогда как у «ВымпелКома» — 49,4 млн. Данные за первый — третий кварталы «Т2 РТК Холдинг» не раскрывал», — сообщается в статье.

2 ноября нидерландский холдинг VEON начал конкурентный процесс продажи входящей в группе российской компании «Вымпелком». В настоящее время руководство холдинга изучает возможные варианты с поиском покупателей российских подразделений группы.