Курс юаня упал до 7,24 за доллар впервые с января 2008 года

Народный банк Китая (ЦБ) продолжает понижать курс национальной валюты, и к 3 ноября 2022 года он составил 7,2472 юаня за доллар, что стало минимальным показателем за последние 14 с лишним лет. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В сообщении регулятора указали, что средний обменный курс юаня к доллару в четверг упал на 275 базисных пунктов, впервые с 22 января 2008 года.

В середине октября агентство Reuters, ссылаясь на источники в банковском секторе, сообщило, что крупные китайские банки начали распродавать доллары для поддержки юаня. По данным агентства, соответствующее распоряжение поступило в кредитные учреждения еще в сентябре. При этом после продажи долларов курс обмена упал до 6,95 юаня за доллар.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что в октябре рубль будет под давлением санкций, что скажется на его ослаблении по отношению к китайскому юаню и гонконгскому доллару.

22 сентября Народный банк Китая понизил курс жэньминьби (это официальное название национальной валюты) на 262 пункта, до 6,9798 за $1. Тогда это стало минимальным значением курса юаня к доллару с 4 августа 2020 года.