Эксперт о продаже Сбером доли в Fortenova Group: мотив сделки понятен

Сбер продал долю в ретейлере Fortenova Group, потому что это непрофильный актив для банка

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Пресс-служба Сбера

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков объяснил причину продажи Сбером доли в хорватском ретейлере Fortenova Group тем, что это был непрофильный актив для банка.

«Мотив сделки понятен. Fortenova Group для Сбера — это непрофильный актив, плюс ко всему, он попал под европейские санкции и его права как акционера были ограничены», — заявил Кабаков.

Эксперт в области финансовых рынков не сомневается в том, что Сбер был заинтересован продать такой актив.

«Он уже дважды в этом году предпринимал неудачные попытки продать свою долю в хорватском ретейлере европейцам», — констатировал Ярослав Кабаков.

Напомним, ранее пресс-служба Сбера сообщила о том, что банк продал 43% своей доли в одной из лидирующих компаний Хорватии в сфере производства и розничной продажи продуктов питания Fortenova Group. Покупателем стал крупный инвестор из ОАЭ Саиф Алькетби, чьи активы включают недвижимость, технологии и высокотехнологичные компании.

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