Экономист Скрябин заявил, что цены на газ в Европе подскочили почти на 50% за две недели

Цены на газ в Европе подскочили на 50% за две недели из-за резкого снижения предложения сжиженного природного газа (СПГ). Об этом «Ленте.ру» заявил финансовый аналитик Дмитрий Скрябин.

«Одним из факторов стало резкое снижение предложения СПГ. В конце октября у берегов Испании, например, было зафиксировано несколько десятков танкеров, ожидающих разгрузки, что создавало кратковременную угрозу избыточного предложения газа и также давило на цены», — отметил Скрябин.

По его словам, наступление холодов и приближающаяся зима являются основной причиной, по которой цены в Европы выросли так резко всего за две недели. В целом погода в Европе просто вернулась к нормальным показателям, так как до этого было аномально тепло.

Он добавил, что некоторые поставщики решили не продавать задешево топливо. Кроме того, неразгруженные танкеры и их простой создали риски для новых поставок, что спроецировало резкий рост стоимости фрахта. Эти ситуации также подвинули цены на газ вверх.

3 ноября Международное энергетическое агентство в своем отчете сообщило, что Европа может столкнуться с нехваткой до 30 миллиардов кубометров природного газа летом 2023 года, в ключевой для пополнения запасов период, что приведет к дефициту топлива зимой 2023-2024 годов.