Банк Англии: Британии оставались часы до финансового Армагеддона из-за действий Трасс

Несколько часов отделяли Великобританию от финансового Армагеддона после решений, принятых предыдущим премьер-министром Соединенного Королевства Лиз Трасс. Такое заявление в эфире четвертого канала британского телевидения сделал глава Банка Англии Эндрю Бейли, об этом пишет ТАСС.

«Мы, безусловно, достигли точки, когда рынки были очень нестабильными, а это были основные рынки», — пояснил глава регулятора. Он уточнил, что речь идет о рынке государственных облигаций, добавив, что обеспокоенность заключалась в том, что когда ситуация выходит из-под контроля.

«Это может очень быстро пойти дальше, и тогда вам предстоит огромная работа <…>. Так что мы были вынуждены быстро вмешаться, и нам нужно было это делать решительно», — заключил Бейли. Государственный банк начал активно скупать гособлигации, потратив на эти цели 19,3 млрд фунтов стерлингов (около 21,5 млрд долларов).

Ведущий задал собеседнику вопрос, сколько оставалось до возможного масштабного обвала рынка. Глава регулятора ответил: «В тот момент, когда мы вмешались, могу сказать вам, что мы получали сообщения от рынка, что речь шла о часах».

Ранее политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев заявил, что экс-премьер Великобритании Лиз Трасс действительно могла написать сообщение «все сделано» после подрыва «Северных потоков», учитывая ее уровень профессионализма.