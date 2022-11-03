Bloomberg: фондовый рынок КНР вырос на $450 млрд на фоне слухов об отмене локдаунов

Слухи о возможной отмене локдаунов, введенных властями Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции, привели к росту фондового рынка азиатской страны на $450 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

«Скриншота (поста из социальной сети WeChat — «Газета.Ru») из четырех абзацев с подробным описанием плана открытия Китая было достаточно, чтобы трейдеры два дня подряд скупали акции <....> Акции в индексе MSCI China были на пути к росту на 320 миллиардов долларов. Дальнейшее увеличение оборота в среду привело к тому, что двухдневный общий объем составил 450 миллиардов долларов», — говорится в материале.

Скриншоты с планами властей Китая постепенно свернуть политику нулевой терпимости к коронавирусу появились в местной соцсети WeChat поздно вечером 31 октября и стали активно распространяться по интернету.

В постах указывалось, что приближенный к Си Цзиньпину член политбюро китайской коммунистической партии Ван Хунин 30 октября провел встречу с экспертами по COVID-19 по вопросу ускорения планов по прекращению локдаунов. В результате у многих пользователей местной соцсети появилась надежда на скорую отмену локдаунов в стране.

Трейдеры продолжили скупать акции на фондовом рынке даже с учетом заявление Национальной комиссии здравоохранения Китая о том, что политика нулевой терпимости к COVID-19 будет продолжена. До недавнего времени привлекательность ценных бумаг местных компаний была на низком уровне из-за замедления темпов роста китайской экономики.

24 октября агентство Bloomberg со ссылкой на данные торгов Гонконгской биржи сообщило, что акции китайских компаний рухнули на 7,3% после переизбрания Си Цзиньпина на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая на третий срок. Индекс компаний КНР снизился до минимального значения с 2008 года и опустился до 5019,96 пункта.