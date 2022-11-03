BFMTV: ArcelorMittal частично приостановит работу завода на юге Франции из-за усиления энергокризиса

Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal приостановит работу одной из домен своего завода в Фос-сюр-Мер на юге Франции. Решение руководства гиганта было обусловлено ростом цен на энергоресурсы и падением спроса на сталь, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-релиз производителя.

«Одна из двух домен на заводе в Фос-сюр-Мер (департамент Буш-дю-Рон — «Газета.Ru») будет остановлена из-за снижения спроса на сталь и влияния роста цен на энергию», — говорится в материале.

В то же время, производитель возобновит работу при нормализации ситуации со спросом на сталь, а также смягчения негативных последствий энергетического кризиса в регионе.

«Работа (предприятия компании на юге Франции — «Газета.Ru») возобновится в полном объеме, как только позволят условия рынка», — уточнили в ArcelorMittal.

При этом одна из трех доменных печей второго завода компании в Дюнкерке, который является самым крупным предприятием производителя в Европе, в настоящее время также находится в нерабочем состоянии из-за проведения плановых восстановительных мероприятий, поясняется в пресс-релизе металлургического гиганта.

12 сентября британский журнал The Economist сообщил о вероятности потери Германией всей промышленной системы из-за энергетического кризиса. Немецкий стальной гигант ArcelorMittal объявил о планах закрыть два завода в северной Германии и отправить сотрудников в отпуск, а крупнейший в ФРГ производитель аммиака и карбамида Stickstoffwerke Piesteritz закрыл свои предприятия в земле Саксония-Анхальт.