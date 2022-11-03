Глава Банка Англии не увидел способов для безболезненного выхода экономики из кризиса

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Frank Augstein/AP

Для Британии нет способов безболезненного выхода с минимальными потерями из текущего энергетического и финансового кризисов. Слова главы Банка Англии Эндрю Бейли приводит ТАСС.

«Если мы не будем принимать меры, направленные на снижение инфляции, ситуация станет хуже. Я повторю, что безболезненных способов выйти из сложившейся ситуации нет, и это важно понимать», — заявил Бейли в ходе выступления на пресс-конференции в Лондоне.

2 ноября руководство Банка Англии большинством голосов Комитета по денежно-кредитной политике приняло решение повысить ключевую ставку до 3% годовых. Этот показатель увеличился сразу на 75 базисных пунктов, что стало крупнейшим за последние 33 года ростом. В настоящее время уровень ключевой ставки в Британии является максимальным ноября 2008 года.

За столь резкий рост ключевой ставки высказались семь членов Комитета, против выступили лишь два представителя. При этом последние поддерживали более плавное увеличение показателя — на 0,5 процентных пункта, до 2,75% и на 0,25 п. п., до 2,5% соответственно.

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