Британия обвинила Glenore в перевозке денег для взяток на частных самолетах

Британская прокуратура обвинила компанию Glencore Energy UK, дочернюю компанию швейцарского сырьевого концерна Glencore, в перевозке денег для взяток на частных самолетах. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным агентства, деньги были предназначены для взяток чиновникам в западной Африке.

В управлении по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании заявили, что Glencore Energy UK Limited платила миллионы долларов или не смогла предотвратить выплату взяток представителям власти в пяти африканских странах — в Нигерии, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Замбии и Экваториальной Гвинее.

Целью дачи взяток была возможность добиться более благоприятных условий для продажи сырой нефти.

Ранее сообщалось, что американская компания Tesla вела предварительные переговоры со швейцарской Glencore по поводу возможной покупки от 10 до 20% сырьевого трейдера.