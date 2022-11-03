Президент Вучич: Запад мешает Сербии закупать оружие на Востоке и задерживает поставки

close
100%
Axel Schmidt/Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад препятствует поставкам оружия, которое страна приобрела на Востоке. Его слова на сербском полигоне «Пасулянске ливаде», где проходит этап учений с боевыми стрельбами «Маневры 2022», передает РИА Новости.

«Вы видели часть наших вооружений и того, что вводим в строй, что не всегда легко. Особенно работаем над БПЛА, их вооружением, находимся в специфической ситуации, поэтому проводили совещание, должны все сами производить», — сказал Вучич.

По его словам, Сербии больше неоткуда получать вооружение — то, что оплачивается на Западе, не приходит в страну по два года, а оружие, закупленное на Востоке, «никто не пропускает», поэтому оно не может долететь до Сербии.

В ходе своего выступления Александр Вучич также заявил, что все мировые политики знают, кто устроил саботаж на газопроводе «Северный поток», но молчат, чтобы не навредить своим государствам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть