Президент Вучич: Запад мешает Сербии закупать оружие на Востоке и задерживает поставки

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад препятствует поставкам оружия, которое страна приобрела на Востоке. Его слова на сербском полигоне «Пасулянске ливаде», где проходит этап учений с боевыми стрельбами «Маневры 2022», передает РИА Новости.

«Вы видели часть наших вооружений и того, что вводим в строй, что не всегда легко. Особенно работаем над БПЛА, их вооружением, находимся в специфической ситуации, поэтому проводили совещание, должны все сами производить», — сказал Вучич.

По его словам, Сербии больше неоткуда получать вооружение — то, что оплачивается на Западе, не приходит в страну по два года, а оружие, закупленное на Востоке, «никто не пропускает», поэтому оно не может долететь до Сербии.

В ходе своего выступления Александр Вучич также заявил, что все мировые политики знают, кто устроил саботаж на газопроводе «Северный поток», но молчат, чтобы не навредить своим государствам.