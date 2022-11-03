Песков назвал участие Турции в зерновой сделке главным фактором доверия

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что участие Турции в зерновой сделке является главным фактором доверия при ее реализации.

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что перед окончательным принятием решения по участию России в зерновой сделке нужно дать оценку тому, как каждая сторона реализует свои обязательства. Только потом можно будет принимать окончательное решение.

На вопрос журналиста, почему Россия согласилась возобновить участие в зерновой сделке, Песков отметил, что в этом случае гарантии безопасности были даны турецкой стороне.

«В данном случае гарантии были предоставлены турецкой стороне, они не могли быть предоставлены нам», — пояснил Песков.

Он особо подчеркнул важность работы, которую провела Анкара и лично турецкие военные и дипломаты, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Пескова, «участие Турции является главным фактором доверия».

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что РФ удовлетворена подписанием Украиной гарантий неповторения атак в Черном море.