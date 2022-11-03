Хуаньцю шибао: спецоперация на Украине спасла экономику США от рецессии

США смогли спасти свою экономику и избежать рецессии благодаря энергокризису в Европе, начавшемуся из-за спецоперации России на Украине. Об этом сообщает «Хуаньцю шибао».

«Европа, погрязшая в энергетическом кризисе, стала «жертвой», благодаря которой произошел отскок американского ВВП. При этом данные Министерства торговли США продемонстрировали, что ВВП в третьем квартале увеличился на 2,6% в годовом исчислении, обратив вспять тенденцию последовательного снижения, наблюдавшуюся в предыдущие два квартала», — отметили в публикации.

По данным издания, экономика Штатов укрепилась благодаря рекордному экспорту энергоресурсов в Европу. По известным данным, в третьем квартале поставки из США выросли на 14,4% по сравнению с предыдущим. При этом исторически сложилось, что обычно США не полагаются на экспорт для исправления ситуации в экономике. При этом, по словам старшего научного сотрудника Института финансовых исследований Чунъян Китайского народного университета Хэ Вэйвэня, после вычета экспорта можно увидеть, что экономика страны отрицательная. То есть США все еще находятся в состоянии глубокой рецессии.

В публикации указали, что на фоне спецоперации России на Украине, США нарастили поставки нефти и газа в Европу, так как регион полностью погрузился в энергокризис. Так, лишь в первом полугодии поставки СПГ в Европу составили 39 млрд кубометров. При этом годом ранее такой объем был поставлен за год. Кроме того, теперь США, скорее всего, стали стороной, которая заинтересована в продолжении ситуации на Украине, так как это открывает для Штатов новое окно возможностей и рост прибыли из-за поставок энергоресурсов.

Во второй половине октября американский бизнесмен Илон Маск предположил, что спад темпов экономического роста в экономике США может продлиться вплоть до весны 2024 года, и в это время в стране будет наблюдаться рецессия.