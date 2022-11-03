Россия нарастила поставки фанеры в Китай в два раза за девять месяцев на фоне санкций

close
100%
Joe Skipper/Reuters

В период с января по сентябрь 2022 года Россия смогла на фоне многочисленных санкций нарастить поставки фанеры в Китай практически в два раза, до $175 млн. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные «Рослесинфорга».

Поставки шпона в Китай за девять месяцев 2022 года подскочили в 1,9 раза, с 132,2 тыс. т. до 249,6 тыс. т, в деньгах — в 2,5 раза, до $118,8 млн. Суммарно денежные объемы поставок в Китай фанеры и шпона, которые в основном производятся из березы, увеличились вдвое, до $175 млн.

По словам директора «Рослесинфорга» Павла Чащина, такие положительные результаты по экспорту в Китай удалось достичь лишь из-за того, что прямые поставки на рынки Европы и США были потеряны. При этом за указанный период всего пиломатериалов из России в Китай ушло на сумму в $2,3 млрд или 9,9 млн кубометров. Общий же объем экспорта лесопромышленного комплекса за девять месяцев вырос на 1,2%, до $4,4 млрд.

В «Рослесинфорге» добавили, что фанера из России не имеет конкурентов на мировом рынке. Кроме того, потребности Евросоюза и США в ней не снижаются. Поэтому Китай стал своего рода коридором, через который российские пиломатериалы попадают на американские и европейские рынки.

23 июня РБК, ссылаясь на полученное сообщение от компании с заявлением генерального директора Анатолия Фришмана писали, что крупнейший в мире производитель фанеры — компания «Свеза» из «Севергрупп» Алексея Мордашова оказалась недозагружена на 60-80% из-за невозможности экспортировать продукцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть