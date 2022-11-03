Продажи ноутбуков в России упали почти на треть за девять месяцев

В период с января по сентябрь 2022 года продажи ноутбуков в России упали на 32%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные «Марвел-Дистрибуции».

За девять месяцев в России было продано 2,1 млн ноутбуков, что на 32% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом в третьем квартале было продано 544 тыс. ноутбуков, что на 55% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

«Падение продаж в розничном сегменте оказалось гораздо меньше, чем в корпоративном. Это значит, что закупочные процедуры в корпоративном сегменте осложнены, поскольку запрос на технические характеристики устройств зачастую не удовлетворяется тем, что осталось в стоках», — отметил бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин.

Участники рынка указали, что за указанные период средний чек на покупку ноутбуков вырос на 5%, что говорит о желании россиян использовать более мощные модели. При этом из-за ухода премиальных брендов с российского рынка сейчас наблюдается определенный дефицит моделей. Кроме того, во втором квартале закупок ноутбуков практически не было, так как крупные западные игроки ушли, а каналы по параллельному импорту еще не были настроены. Однако уже к концу года на рынок выйдут крупные партии российских брендов и вырастут поставки из третьих стран.

21 октября «Ведомости» со ссылкой на данные дистрибутора Marvel писали, что в первую половину 2022 года продажи персональных компьютеров в России снизились на 20,3% в годовом выражении.