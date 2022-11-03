«Ъ»: турецкая компания Vestel может возобновить производство техники в России

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Турецкая компания по производству бытовой техники Vestel может возобновить работу в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов рассказал газете, что производство собираются возобновить в городе Александров (Владимирская область).

Он уточнил, что Vestel планирует не только производить собственную продукцию, но и заключить контракты с другими брендами. В частности, ранее они собирали технику Electrolux и Zanussi.

Другой источник «Ъ» отметил, что компания «расконсервирует производство в России». В то же время, по словам собеседника издания, есть вероятность продажи мощностей отечественной компании.

Vestel закрыла завод в России в марте 2016 года.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, решение о закрытии завода по производству телевизоров было принято до инцидента с российским Су-24 (сбит Турцией в ноябре 2015 года. – «Газета.Ru») и обусловлено исключительно экономическим кризисом в России.

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