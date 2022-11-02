«Вкусно - и точка» зарегистрировали несколько вариантов логотипа для доставки

close
100%
Вкусно — и точка

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» решила зарегистрировать несколько вариантов логотипа, который будет обозначать доставку. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе компании.

«Регистрируем несколько вариантов логотипа для различных вариантов использования. Доставку, как и обещали, до конца года запустим», — указали в сообщении.

19 октября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании сообщили, что сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка» с 20 октября повысит цены на некоторые позиции своего меню.

До этого сеть ресторанов «Вкусно — и точка» подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Кафе — и точка». Под новым названием можно будет производить ряд товаров, включая картошку фри, соевые котлеты и другие категории.

Ранее гендиректор сети Олег Пароев заявил, что сеть ресторанов «Вкусно — и точка» сейчас не может вернуть детские заказы «Хэппи Мил» из-за того, что есть определенные сложности с поставками игрушек, которых нужно минимум 2 млн штук в месяц.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть