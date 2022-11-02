Сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» решила зарегистрировать несколько вариантов логотипа, который будет обозначать доставку. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе компании.

«Регистрируем несколько вариантов логотипа для различных вариантов использования. Доставку, как и обещали, до конца года запустим», — указали в сообщении.

19 октября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании сообщили, что сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка» с 20 октября повысит цены на некоторые позиции своего меню.

До этого сеть ресторанов «Вкусно — и точка» подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Кафе — и точка». Под новым названием можно будет производить ряд товаров, включая картошку фри, соевые котлеты и другие категории.

Ранее гендиректор сети Олег Пароев заявил, что сеть ресторанов «Вкусно — и точка» сейчас не может вернуть детские заказы «Хэппи Мил» из-за того, что есть определенные сложности с поставками игрушек, которых нужно минимум 2 млн штук в месяц.