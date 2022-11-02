В Литве заявили о возможности подписания контракта на поставку газа из США в течение полугода

Долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ) из США могут подписать в ближайшие шесть месяцев. Об этом в эфире радио LRT заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

«В ближайшие полгода мы должны продвинуться в направлении подписания с американскими компаниями долгосрочных контрактов, которые гарантируют более низкую цену природного газа, чем сейчас на рынке», — отметил Крейвис.

По его словам, у подобных контрактов есть свои минусы. Например, если контракт заключен на 20 лет, то первоначально можно почувствовать многократную выгоду. Однако есть риск того, что рыночные цены могут обвалиться. При этом многие страны закупают газ в США используя именно эту схему, так как она обеспечивает стабильность.

Он добавил, что у Вильнюса есть два варианта, по которому могут быть заключены контракты. В одном варианте речь идет о коллективных закупках в рамках Евросоюза. Но также не исключается возможность заключения соглашений на двусторонней основе.

19 октября агентство ТАСС сообщило, что правительство Литвы разрешило в этом отопительном сезоне использовать для центрального отопления вместо подорожавшего газа гораздо вредный для экологии мазут.