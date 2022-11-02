Maersk: глобальная рецессия негативно отразится на индустрии морских перевозок

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Global Look Press

Конфликт на Украине, энергетический кризис в Европе, высокая инфляция и грядущая глобальная рецессия негативно отразятся на рынке морских перевозок. Эти факторы вызовут снижение потребительской активности, что приведет к сокращению выручки крупнейших логистических перевозчиков, сообщается на сайте датской компании Maersk.

По итогам третьего квартала крупнейший в мире морской перевозчик нарастил чистую прибыль до $8,9 млрд. Этот показатель оказался на 65% больше в сравнении с прошлогодними данными. Суммарная выручка до вычета налога на прибыль и амортизации по основным нематериальным активам составит по итогам 2022 года $37 млрд. Однако в будущем эта планка будет снижаться, предупредили в компании.

«Конфликт на Украине, энергетический кризис в Европе, высокая инфляция и грядущая глобальная рецессия несут много туч на горизонте. Это отразится на потребительской активности, что, в свою очередь, отразится на международных перевозках и спросе на логистические услуги», — предостерегли в Maersk.

В настоящее время расценки на морские перевозки достигли своего пика. В третьем квартале представители логистической компании зафиксировали снижение спроса, и эта тенденция будет усиливаться в обозримом будущем.

«Расценки на перевозки уже достигли пика и в течение третьего квартала стали нормализоваться за счет снижения спроса и стабилизации логистических цепочек. Поэтому, как мы и ожидали в этом году, дальше показатели по выручке будут снижаться», — заключили в Maersk.

3 октября заместитель главы госхолдинга РЖД Алексей Шило допустил снижение на 25% транзита контейнерных перевозок через Россию к концу 2022 года. На сокращение повлияет снижение товарооборота между Китаем и Европой.

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