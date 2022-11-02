В ОПЕК предсказали главенство нефти в мировом энергобалансе как минимум до 2045 года

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Нефть продолжит доминировать в мировом энергобалансе как минимум до 2045 года. Об этом сообщается в ежегодном докладе ОПЕК World Oil Outlook (WOO).

«Нефть, как ожидается, останется топливом номер один в мировом энергобалансе, ее доля снизится с 31% до чуть менее 29%. Нефть сохранит наибольшую долю в мировом энергобалансе в течение всего прогнозируемого периода, до 2045 года», — отметили в публикации.

По данным ОПЕК, совокупная доля нефти и газа в мире будет на уровне выше 50%. При этом доля нефти к 2045 году снизится до 28,7%. Более ранние прогнозы же свидетельствовали о том, что доля нефти будет на уровне 28,1%.

В документе добавили, что доля газа вырастет с 23,2% до 24,3%. Доля угля уменьшится с 26,1% до 16,6%. Немного подрастет и атомная энергетика, до 6,6% (сейчас 5,3%). Кроме того, спрос на нефть к 2045 году также вырастет. По сравнению с предыдущим прогнозом, она повысится еще на 1,6 млн баррелей в сутки, до 109,8 млн баррелей.

31 октября в докладе WOO сообщалось, что нефтедобыча в России может уменьшиться до 10,1 млн баррелей в сутки к 2027 году, однако в начале 30-х годов уровень добычи снова возрастет. По прогнозам организации, в краткосрочной и среднесрочной перспективе низкий внутренний спрос в России спровоцирует уменьшение предложения нефти и конденсата. Также на эту ситуацию повлияет эмбарго и санкции.

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